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12 июля, 18:36

Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения связаны с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры ввели для обеспечения безопасности полётов. Срок действия особого порядка не уточняется.

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Ранее Росавиация временно ограничила приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов, сроки их действия не уточняются.

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Александра Мышляева
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