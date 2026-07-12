Около 30 туристов госпитализированы с отравлением на турецком курорте Кушадасы

Около 30 отдыхающих попали в больницы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвёздочном отеле на курорте Кушадасы. Об этом сообщил портал Turizmnews.

Инцидент произошёл в районе Сахиль Сителери. Туристы начали жаловаться на боли в животе, рвоту, тошноту и высокую температуру. Предполагается, что симптомы проявились вскоре после употребления блюд, подававшихся по системе «всё включено». На место прибыли бригады скорой помощи, пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. Часть пациентов уже отпущена, остальные остаются под наблюдением врачей.

После инцидента сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства и специалисты санитарных служб начали проверку гостиницы. Для лабораторного исследования отобраны образцы продуктов со шведского стола и воды. Окончательная причина случившегося будет установлена после получения результатов анализов. Полиция также ведёт проверку по заявлениям отдыхающих.

Кушадасы — один из крупнейших курортов Турции на побережье Эгейского моря, ежегодно принимающий сотни тысяч местных и иностранных туристов. Инцидент уже привлёк внимание контролирующих органов.

Позавчера Life.ru сообщал, что подмосковный СК возбудил уголовное дело после массового отравления в суши-баре Зарайска. После роллов к врачам обратились 19 человек, включая семерых детей от года до 16 лет. Продукцию изъяли, кафе опечатали. Пострадавшим диагностировали среднюю тяжесть, шестерых отпустили домой.