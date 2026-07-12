Таинственный золотой символ заполонил Лас-Вегас и вызвал волну слухов

Жители и туристы Лас-Вегаса обсуждают загадочный золотой символ, который появился на цифровых билбордах по всему городу. Вместе с эмблемой на экранах указана дата — 16 июля, однако никаких объяснений её значения пока нет, пишет Daily Mail.

Необычный знак заметили в популярных местах, включая Park MGM, Fontainebleau Las Vegas и Circa Resort & Casino. Из-за отсутствия официальных комментариев в соцсетях начали появляться самые разные версии происходящего.

Одни пользователи шутят, что символ связан с «вторжением инопланетян», другие предполагают анонс концерта рэпера Канье Уэста или ребрендинг одного из казино.

Наиболее вероятной версией считается связь загадочной эмблемы с хоккейным клубом «Вегас Голден Найтс». Многие обратили внимание, что символ выполнен в чёрно-золотой цветовой гамме, напоминающей фирменный стиль команды, а в его очертаниях можно увидеть силуэт меча.

Кроме того, дата 16 июля совпадает с ожидаемой публикацией календаря нового сезона НХЛ. В 2026 году клуб также готовится отметить своё 10-летие, поэтому болельщики считают, что загадочный знак может оказаться юбилейным логотипом команды. Пока официального подтверждения этой версии нет.

Ранее турист из американской Атланты сорвал джекпот в одном из казино Лас-Вегаса, выиграв 10 миллионов долларов после ставки всего в 5 долларов. По данным Westgate Las Vegas Resort & Casino, этот выигрыш стал одним из крупнейших в истории заведения.