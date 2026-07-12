«Подземная фабрика» не ускоряется: В Институте Карпинского объяснили, зачем беречь нефть

Нефть в недрах Земли формируется постоянно, однако ждать быстрого пополнения запасов человечеству не стоит. Создание месторождений занимает миллионы лет. Об этом РИА «Новости» рассказали в Институте Карпинского.

По словам гендиректора института Павла Химченко, это крайне медленный процесс, и ускорять его человечество пока не умеет. Именно поэтому нефть считается невозобновляемым ресурсом, а её запасы следует беречь. Учёные могут определить возраст и происхождение углеводородов по особым молекулам-биомаркерам, которые, словно отпечатки пальцев, показывают, из каких древних организмов образовалась нефть. Например, возраст баженовской свиты, питающей большинство месторождений Западной Сибири, оценивается в 142–147 миллионов лет.

Заведующая отделом стратиграфии и палеонтологии Елена Раевская пояснила, что геологические процессы никогда не останавливаются — они могут затухать или ускоряться, но находятся в непрерывном взаимодействии. «Подземная фабрика» работает постоянно, однако это слишком долгий процесс. Всё начинается с остатков древних растений и животных, которые оседали на дне водоёмов, покрывались илом и песком и постепенно уходили вглубь земли. Рассчитывать на быстрое восполнение ресурсов не приходится.

Ранее Life.ru рассказывал, что с августа Россия сможет нарастить добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки — до 9,887 миллиона баррелей в день. По итогам встречи ОПЕК+ семь стран альянса договорились поднять допустимый уровень добычи на 188 тысяч баррелей в сутки относительно июля. Такой показатель для России зафиксирован в опубликованном коммюнике.