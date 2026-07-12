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Регион
12 июля, 20:45

В Подмосковье восстанавливают электричество после обрушившегося циклона

Последствия непогоды в Солнечногорске. Обложка © Telegram / Михальков.Солнечногорск

Последствия непогоды в Солнечногорске. Обложка © Telegram / Михальков.Солнечногорск

На севере Подмосковья энергетики активно ликвидируют последствия сильного циклона, который нарушил работу электросетей в ряде населённых пунктов. Как сообщили в компании «Россети – Московский регион», на место сразу же были направлены аварийные бригады, чтобы восстановить электроснабжение жителей региона.

«Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населённых пунктов на севере Подмосковья», – отметили в пресс-службе компании.

В воскресенье на север области обрушилась непогода с сильным ветром, ливнем и градом. По данным синоптиков, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду и крупный град стали причиной повреждения линий электропередач и временного отключения части потребителей.

«В восстановительных работах задействованы 75 бригад компании: 263 специалиста и 85 единиц специализированной техники. Работы ведутся круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», – добавили в компании.

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Ранее Life.ru писал, что на Москву 13 июля вновь обрушится сильный дождь с грозой и градом. Ветер усилится до 18 метров в секунду, создавая опасность для деревьев и автомобилей. Службы города рекомендуют соблюдать осторожность и избегать пребывания под открытым небом во время непогоды.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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