В Подмосковье восстанавливают электричество после обрушившегося циклона

На севере Подмосковья энергетики активно ликвидируют последствия сильного циклона, который нарушил работу электросетей в ряде населённых пунктов. Как сообщили в компании «Россети – Московский регион», на место сразу же были направлены аварийные бригады, чтобы восстановить электроснабжение жителей региона.

«Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населённых пунктов на севере Подмосковья», – отметили в пресс-службе компании.

В воскресенье на север области обрушилась непогода с сильным ветром, ливнем и градом. По данным синоптиков, шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду и крупный град стали причиной повреждения линий электропередач и временного отключения части потребителей.

«В восстановительных работах задействованы 75 бригад компании: 263 специалиста и 85 единиц специализированной техники. Работы ведутся круглосуточно до полного восстановления электроснабжения», – добавили в компании.

Ранее Life.ru писал, что на Москву 13 июля вновь обрушится сильный дождь с грозой и градом. Ветер усилится до 18 метров в секунду, создавая опасность для деревьев и автомобилей. Службы города рекомендуют соблюдать осторожность и избегать пребывания под открытым небом во время непогоды.