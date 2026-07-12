Гроза, град и шквалистый ветер обрушатся на Москву в понедельник

Дождь с грозой и градом обрушится на Москву в понедельник. Ветер усилится до 13–18 метров в секунду. Столичные службы предупредили горожан о непогоде. Опасные метеоусловия продлятся с полуночи до 21:00 13 июля.

«По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13-18 метров в секунду», — передаёт комплекс городского хозяйства в «Макс».

Жителям столицы рекомендуют проявлять осторожность на улицах. Во время грозы нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили.

Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области. Стихия повредила базу отдыха в Дубровичах. Ветер повалил десятки деревьев и повредил здания. Люди не пострадали. Синоптики предупреждали о движении циклона в центральную часть России. Удар стихии затронет Татарстан, Нижегородскую и Владимирскую области. В подмосковном посёлке «Никольское» смерч повредил крыши и облицовку нескольких домов на улице Клубничной. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают о движении циклона в сторону Москвы.