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12 июля, 21:21

В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося за деньги увести детей от матери

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Суд в Сочи отправил под арест на трое суток мужчину, который приставал к жительнице Ростова-на-Дону и её детям возле заведения общественного питания. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Решение о вынесении штрафа или ареста по данной статье принимает суд. Суд состоялся, мужчине дали арест на трое суток»,приводит комментарий МВД РИА «Новости».

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Мужчина пытался увести чужих детей из ресторана, предлагая деньги, а их мать ударил по голове. Нарушитель приехал в Сочи из Кропоткина. Полицейские задержали его в тот же день и составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Правоохранители продолжают проверку по данному инциденту. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы действий задержанного.

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Лия Мурадьян
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