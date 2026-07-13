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12 июля, 21:39

Солист «Три дня дождя» заявил о вынужденном отъезде из РФ, но быстро удалил пост

Глеб Викторов. Обложка © VK / Глеб Викторов

Глеб Викторов. Обложка © VK / Глеб Викторов

Фронтмен рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов сообщил в личном Telegram-канале о вынужденном отъезде из страны, но быстро удалил пост.

По словам музыканта, он был вынужден покинуть страну из-за некоторых своих «высказываний со сцены». Публикация об отъезде провисела в его канале всего около трёх минут, после чего была удалена, однако она успела разойтись по сети.

Другие подробности ситуации на данный момент неизвестны.

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Ранее Life.ru писал, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Музыканта внесли в перечень из-за анонсированных выступлений в Донбассе и Крыму, которые в итоге не состоялись. Авторы ресурса выдвинули против артиста ряд обвинений, связанных с его позицией по украинскому вопросу.

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*Признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Юния Ларсон
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