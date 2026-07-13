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12 июля, 21:50

ФИФА продаёт кусочки газона с финала ЧМ-2026 по $450 за штуку

Газон с поля ЧМ-2026. Обложка © fifa.com

Газон с поля ЧМ-2026. Обложка © fifa.com

ФИФА запустила продажу необычных сувениров для болельщиков. Международная федерация футбола предлагает приобрести фрагменты газона со стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси. Именно на этой арене пройдёт решающий матч чемпионата мира 2026 года. Соответствующий товар уже появился в официальном онлайн-магазине организации.

Каждый кусочек поля заключили в специальную смолу, чтобы сохранить траву в первозданном виде. Стоимость такого сувенира составляет $450. Вместе с фрагментом газона покупатель получит USB-накопитель с сертификатом подлинности.

«Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвящённым одному из величайших спортивных событий в мире»,говорится в описании товара на сайте ФИФА.

Приобрести кусочки газона смогут только покупатели из США, Великобритании и европейских государств.

Чемпионат мира принимают сразу три страны — Канада, США и Мексика. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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Ранее сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на плохое состояние тренировочного поля и добилась переноса базы. В бельгийской ассоциации заявили, что «качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок». Достичь результата бельгийцам это не помогло — они уступили Испании в четвертьфинале и покинули турнир.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Лия Мурадьян
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