ФИФА продаёт кусочки газона с финала ЧМ-2026 по $450 за штуку
ФИФА запустила продажу необычных сувениров для болельщиков. Международная федерация футбола предлагает приобрести фрагменты газона со стадиона «МетЛайф» в Нью-Джерси. Именно на этой арене пройдёт решающий матч чемпионата мира 2026 года. Соответствующий товар уже появился в официальном онлайн-магазине организации.
Каждый кусочек поля заключили в специальную смолу, чтобы сохранить траву в первозданном виде. Стоимость такого сувенира составляет $450. Вместе с фрагментом газона покупатель получит USB-накопитель с сертификатом подлинности.
«Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвящённым одному из величайших спортивных событий в мире», — говорится в описании товара на сайте ФИФА.
Приобрести кусочки газона смогут только покупатели из США, Великобритании и европейских государств.
Чемпионат мира принимают сразу три страны — Канада, США и Мексика. Финальный матч мирового первенства состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.
Ранее сборная Бельгии пожаловалась в ФИФА на плохое состояние тренировочного поля и добилась переноса базы. В бельгийской ассоциации заявили, что «качество игрового покрытия не соответствует минимальным стандартам, необходимым для тренировок». Достичь результата бельгийцам это не помогло — они уступили Испании в четвертьфинале и покинули турнир.
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