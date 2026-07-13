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12 июля, 22:14

В Харьковской области неизвестные украли танк Т-70 с братской могилы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtEvent ET

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtEvent ET

В Харьковской области неизвестные демонтировали и вывезли памятник танку Т-70, установленный на братской могиле советских воинов. Инцидент произошёл ночью во время комендантского часа, вместе с монументом были повреждены несколько захоронений.

Как сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на главу сельской военной администрации Геннадия Загоруйко, памятник находился в селе Оскол Изюмского района. Монумент был установлен в память об экипаже танка, погибшем при освобождении населённого пункта.

По данным местных жителей, неизвестные вывезли конструкцию в ночь на 11 июля. Во время демонтажа были повреждены не менее 12 надгробий на братской могиле.

Танк Т-70 являлся частью мемориального комплекса на месте захоронения советских военнослужащих. После исчезновения памятника украинские правоохранители начали проверку произошедшего.

По факту случившегося на Украине возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения. Обстоятельства демонтажа и личности тех, кто вывез монумент, устанавливаются.

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Ранее Life.ru писал, что в Киеве демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову. Решение о сносе монумента городской совет принял ещё в декабре прошлого года. Рабочие коммунальных служб сняли скульптуру с постамента на Андреевском спуске, после чего на месте осталась только пустая площадка.

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Юния Ларсон
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