Легенда уругвайского футбола Диего Форлан возглавил сборную после ухода Бьелсы

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан стал новым главным тренером национальной команды. 47-летний специалист сменил на этом посту аргентинца Марсело Бьелсу, покинувшего сборную после неудачного выступления на чемпионате мира — 2026. Форлан будет работать с национальной командой в статусе исполняющего обязанности как минимум до марта 2027 года.

Помимо первой сборной, Форлан также возглавит молодёжную команду Уругвая (U20) и будет руководить ею на чемпионате Южной Америки, который пройдёт в январе. Окончательное решение о его будущем в национальной команде руководство Уругвайской футбольной ассоциации примет после мартовских матчей.

Для Форлана это возвращение в сборную уже в новом качестве. В качестве игрока он провёл за национальную команду 112 матчей, забил 36 мячей, выиграл Кубок Америки в 2011 году и получил «Золотой мяч» как лучший футболист чемпионата мира 2010 года.

Тренерский опыт Форлана пока ограничен работой с уругвайскими клубами «Пеньяроль» и «Атенас», которые он возглавлял в 2020–2021 годах. Теперь ему предстоит вывести сборную Уругвая из кризиса после раннего вылета с чемпионата мира.

Ранее Life.ru писал, что ещё одна сборная осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2026. Златко Далич руководил хорватской национальной командой с 2017 года и привёл сборную к серебру на мундиале 2018 года в России, а затем к бронзе в Катаре в 2022-м.