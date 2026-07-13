В столице Польши, Варшаве, прошёл «Волынский марш», участники которого публично выступили с требованиями прекратить поддержку Украины. Акцию организовала «Конфедерация польской короны», а сбор демонстрантов состоялся на площади Трёх Крестов, после чего около 300 человек направились к Президентскому дворцу.

Лозунги «Волынского марша» повторили требования «Браунской пятерки». Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Grzegorz Braun

Организаторы подчеркнули, что их требования перекликаются с декларацией «Браунской пятёрки» – антибандеровским документом, подписанным во время визита в Люблин ряда польских националистов и пророссийского активиста Матеуша Пискорского. В декларации призывается к прекращению финансирования Украины, выставлению ей счетов и приостановке военной поддержки.

«Мы хотим, чтобы Европа и польское государство пересмотрели курс на поддержку Киева. Кампания вокруг памятных дат Волыни 1943 и 1944 годов стала отправной точкой для подобных инициатив», – пояснил один из организаторов акции.

Демонстранты несли плакаты и транспаранты с призывами к прекращению помощи Украине, отмечая, что государственные средства должны быть направлены на внутренние нужды Польши. Мероприятие прошло мирно, без столкновений с полицией.

Ранее Life.ru писал, что бывший премьер Польши Лешек Миллер не видит возможности примирения с Украиной пока у власти остаются сторонники Бандеры. Он подчеркнул, что защита нацистских лидеров входит в обязанности государства, и только смена руководства Киева сможет изменить ситуацию. Политик также выразил возмущение, что память о военных преступлениях зачастую игнорируется.