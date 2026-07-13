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13 июля, 01:20

Охранник погиб при ударе США по насосной станции в провинции Хузестан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Американские войска нанесли удары по городу Бендер-Махшехр в провинции Хузестан. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Снаряд разорвался на территории насосной станции. Охранник объекта погиб на месте. Спасатели и врачи уже прибыли в район ЧП. Медики следят за состоянием пострадавших.

«После утренней атаки американского противника и удара снаряда на сельскохозяйственную станцию в городе Махшахр был убит охранник комплекса, ещё четверо получили ранения», — пишет издание.

Утром в понедельник американские ракеты также поразили цели в других населённых пунктах. Удары зафиксировали в Ахвазе, Омидии, Махшаре, Бехбахане, Дезфуле, Андимешке и Абадане. Боеприпасы упали и в окрестностях Шадегана.

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Напомним, армия США запустила новую волну атак по иранской территории. Приказ отдал президент Дональд Трамп. Операция началась в полночь 13 июля по московскому времени.

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Лия Мурадьян
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