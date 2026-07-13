Минпросвещения напомнило о дедлайне для заявлений в первый класс

В России завершается приём документов для поступления детей в первый класс. Второй этап кампании, стартовавший 6 июля, продлится до 5 сентября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Родители могут подать заявление независимо от места регистрации ребёнка, а приказ о зачислении будет издан в течение пяти рабочих дней.

Как уточнили в ведомстве, документы можно передать лично в школу, отправить почтой с уведомлением о вручении, а также оформить через Единый портал госуслуг или региональные интегрированные порталы. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что приём в первые классы – волнительный этап для родителей, поэтому ведомство старается сделать процесс максимально прозрачным и удобным.

После подачи документов родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на «Госуслугах», а также по электронной или почтовой связи, указанной в заявлении. При этом зачисление возможно даже вне места регистрации, если в школе остаются свободные места.

Первый этап приёма в первые классы проводился с 1 апреля по 30 июня. Второй этап позволяет родителям, которые пропустили первую волну, подать документы и зачислить ребёнка в школу заранее, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября домашние задания для первоклассников в России отменены. Новая норма исключает лимит одного часа на все предметы, который действовал ранее. Теперь обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом, что позволит детям спокойно привыкнуть к школе.