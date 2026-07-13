КСИР в ответ на удары США атаковал американские базы в Иордании и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил успешное нанесение ударов по авиабазе США в Иордании с использованием ракет и беспилотников. По информации КСИР, атака привела к возгоранию складов с боеприпасами и резервуаров с топливом, став первым этапом продолжающейся операции возмездия.

Кроме того, был нанесён удар по американской базе в Бахрейне, который привёл к уничтожению важных центров ремонта и обслуживания вертолётов, а также ангар самолёта.

В сообщении элитного корпуса подчёркивается, что удары были тщательно спланированы, а их цель – продемонстрировать возможности Ирана в защите национальных интересов и ответ на действия США в регионе. Представители КСИР заявили, что операция продолжается, а новые шаги будут анонсированы позднее.

Ранее Life.ru писал, что американские военные, пережившие атаку иранского БПЛА на базу в Кувейте, обвинили командование в провале организации защиты. Военнослужащие утверждают, что их подразделение разместили в уязвимой зоне без должного прикрытия, и старшие офицеры покинули базу во время удара.