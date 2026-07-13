В СЕНТКОМ заявили о завершении новой волны атак на объекты Ирана

Американские войска завершили серию ударов по Ирану, поразив десятки целей и показав готовность защищать международное судоходство через Ормузский пролив. Как заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), атака проводилась с использованием истребителей, кораблей и дронов.

«СЕНТКОМ завершил новую волну наступательных ударов в отношении Ирана, поразив десятки целей в нескольких местах при помощи высокоточных боеприпасов с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив», – говорится в сообщении командования.

В ведомстве подчеркнули, что удары направлены на конкретные военные объекты и инфраструктуру, и призваны минимизировать угрозу для гражданских судов. Атака охватила системы ПВО, береговые радары и катера, чтобы ограничить потенциал Ирана в регионе.

По данным иранских СМИ, во время ударов произошло более 10 взрывов на южном побережье в районе городов Бендер-Аббас и Сирик. Американская сторона заявила, что новая операция направлена на «привлечение иранских сил к ответственности» и предупреждение дальнейших нападений на коммерческие корабли.

Ранее Life.ru писал, что США начали новую серию ударов по Ирану по приказу президента Дональда Трампа. Целью атак стало снижение возможностей Исламской Республики атаковать гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе.