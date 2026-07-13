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Регион
13 июля, 03:00

В СЕНТКОМ заявили о завершении новой волны атак на объекты Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Американские войска завершили серию ударов по Ирану, поразив десятки целей и показав готовность защищать международное судоходство через Ормузский пролив. Как заявило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), атака проводилась с использованием истребителей, кораблей и дронов.

«СЕНТКОМ завершил новую волну наступательных ударов в отношении Ирана, поразив десятки целей в нескольких местах при помощи высокоточных боеприпасов с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаковать международное судоходство, проходящее через Ормузский пролив», – говорится в сообщении командования.

В ведомстве подчеркнули, что удары направлены на конкретные военные объекты и инфраструктуру, и призваны минимизировать угрозу для гражданских судов. Атака охватила системы ПВО, береговые радары и катера, чтобы ограничить потенциал Ирана в регионе.

По данным иранских СМИ, во время ударов произошло более 10 взрывов на южном побережье в районе городов Бендер-Аббас и Сирик. Американская сторона заявила, что новая операция направлена на «привлечение иранских сил к ответственности» и предупреждение дальнейших нападений на коммерческие корабли.

США ударили по ракетным системам и катерам Ирана в районе Ормузского пролива
США ударили по ракетным системам и катерам Ирана в районе Ормузского пролива

Ранее Life.ru писал, что США начали новую серию ударов по Ирану по приказу президента Дональда Трампа. Целью атак стало снижение возможностей Исламской Республики атаковать гражданские и коммерческие суда в Ормузском проливе.

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Юния Ларсон
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