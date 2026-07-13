Захарова назвала отношения России и Армении уникальными

Россию и Армению объединяют не только дипломатические отношения, но и многолетняя история, культура и связи между народами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув особый характер взаимодействия Москвы и Еревана.

В интервью блогеру Ольге Благовещенской дипломат отметила, что Армения для России является не просто отдельным суверенным государством с древней историей, а страной, с которой сложились особые отношения. По её словам, сотрудничество двух стран строится на межгосударственных контактах, общих исторических корнях и планах дальнейшего развития.

Захарова подчеркнула, что поддержка Армении со стороны России была связана не только с политическими и геополитическими интересами, но и с глубокими культурными связями между народами.

«С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновения. Вот эти настоящие узы, которые не являются узлами, которые являются связями», – сказала представитель МИД РФ.

Она добавила, что отношения Москвы и Еревана продолжают развиваться, несмотря на изменения международной обстановки. По словам дипломата, основой этих контактов остаются историческая память, культурное взаимодействие и связи между людьми.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продолжать развитие отношений с Россией. По его словам, курс на сотрудничество сохраняется как до, так и после выборов в республике. Заявление прозвучало на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.