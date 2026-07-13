Дипломат заявил, что страны ЕС не смогли договориться о формате диалога с РФ

Евросоюз пока не подошёл к этапу запуска официальных переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Об этом рассказал европейский дипломатический источник. По его информации, Брюссель остаётся открытым к диалогу, однако конкретное решение по формату общения с Москвой так и не приняли.

«Мы ещё не находимся на этапе запуска таких переговоров», — приводят слова источника «Известия».

Дипломат добавил, что каким бы ни стал будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что ЕС активно подбирает подходящую фигуру для роли переговорщика с Россией. Политик выразил уверенность, что такую личность найдут в ближайшее время. По мнению Пеллегрини, после этого появится реальная возможность усадить стороны за стол переговоров.