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13 июля, 04:26

После падения БПЛА на жилой дом во Владимире эвакуировали 39 человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владимире в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его данным, в момент происшествия в квартире никого не было, погибших и пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что из опасной зоны эвакуировали 39 человек, среди них восемь детей. Часть эвакуированных разместили в пунктах временного размещения, остальных – у родственников и близких. Сейчас специалисты проверяют место падения дрона и оценивают возможные последствия для здания.

В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА
В окрестностях Ставрополя начался пожар в промзоне после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что падение БПЛА в Подмосковье привело к человеческим жертвам и разрушениям. В Истре три человека погибли, ещё трое получили ранения, пожар охватил пять домов. В Солнечногорске дрон повредил многоквартирный дом, пострадали два человека.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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