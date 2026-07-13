После падения БПЛА на жилой дом во Владимире эвакуировали 39 человек

Во Владимире в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его данным, в момент происшествия в квартире никого не было, погибших и пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что из опасной зоны эвакуировали 39 человек, среди них восемь детей. Часть эвакуированных разместили в пунктах временного размещения, остальных – у родственников и близких. Сейчас специалисты проверяют место падения дрона и оценивают возможные последствия для здания.

Ранее Life.ru писал, что падение БПЛА в Подмосковье привело к человеческим жертвам и разрушениям. В Истре три человека погибли, ещё трое получили ранения, пожар охватил пять домов. В Солнечногорске дрон повредил многоквартирный дом, пострадали два человека.