Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после ночной атаки БПЛА

Прокуратура Московской области запустила горячую линию для жителей, которые пострадали во время ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Городские прокуроры контролируют соблюдение прав граждан, оказавшихся в зоне последствий падения дронов, а также помогают решить вопросы, связанные с произошедшим. Жители могут обратиться за консультацией и сообщить о возникших проблемах по телефону горячей линии.

«В Московской области городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотных летательных аппаратов», – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что специалисты готовы принимать обращения граждан и оказывать необходимую правовую помощь. Для этого в региональном ведомстве работает специальная линия связи: +7-916-240-31-28.