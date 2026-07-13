Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после ночной атаки БПЛА
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Прокуратура Московской области запустила горячую линию для жителей, которые пострадали во время ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Городские прокуроры контролируют соблюдение прав граждан, оказавшихся в зоне последствий падения дронов, а также помогают решить вопросы, связанные с произошедшим. Жители могут обратиться за консультацией и сообщить о возникших проблемах по телефону горячей линии.
«В Московской области городские прокуроры контролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотных летательных аппаратов», – сообщили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что специалисты готовы принимать обращения граждан и оказывать необходимую правовую помощь. Для этого в региональном ведомстве работает специальная линия связи: +7-916-240-31-28.
Ночная атака стала одной из самых масштабных за последнее время. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 12 июля в сторону Московского региона направлялось более 350 беспилотников, при этом 50 аппаратов были уничтожены на подлёте к столице, а ещё 81 дрон — в Подмосковье.
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