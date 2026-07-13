Новые удары настигли топливные резервуары и военные грузы ВСУ в портах Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий
В ночь на 13 июля российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины, для атаки применялись высокоточные авиационные средства поражения большой дальности и ударные беспилотники. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
«В результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», — отчитались военные.
Напомним, в ночь на 12 июля Армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по портам в Одессе и Черноморске. Цели использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горючего. Под удар также попали морские суда, доставлявшие эти грузы.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.