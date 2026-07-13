В Запорожской области украинские военнослужащие из-за острого дефицита провизии вынуждены использовать подручные источники пищи. Солдаты даже собирают улиток вблизи своих позиций и употребляют их в пищу, пишет РИА «Новости».

«Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности рядом с их позициями», — отметил собеседник агентства.

В распоряжении источника оказалось видео, снятое на телефон одного из погибших украинских бойцов, на котором военнослужащие демонстрируют свой обед, состоящий из живых улиток. На записи слышно, как один из солдат говорит, что такой рацион помогает им выжить. Бойцы поджидают, пока улитки вылезут, чтобы наловить побольше и съесть.

Согласно данным источников, ВСУ испытывают серьёзный недостаток продовольствия, питьевой воды, боеприпасов и медикаментов. Эти трудности подтверждаются как показаниями пленных, так и радиоперехватами.

Ранее в Винницкой области военнослужащий ВСУ, ушедший в самоволку, напал с топором на сотрудников Военной службы правопорядка. Двое представителей ВСП получили травмы и были госпитализированы, а нападавшего задержала группа быстрого реагирования и передала полиции.