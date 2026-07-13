Казино всегда в выигрыше: На Украине запустили «тотализаторы смерти» на судьбу солдат ВСУ

В Украине появились «тотализаторы смерти», где люди делают ставки на судьбу украинских военнослужащих, а также на исход «охоты» за дезертирами. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель российских силовых структур.

«С 2014 года развлечение в стиле «сафари», предоставляемое военнослужащими, эволюционировало. Сейчас в Telegram-каналах и других чатах появляются чат-боты — своего рода тотализаторы, где пользователи делают ставки на то, выживет ли конкретный украинский солдат», — отметила собеседница агентства.

Кроме того, аналогичные ставки организуются на дезертиров, которые покинули позиции самостоятельно и были пойманы заградотрядами. По словам источника, иногда таких солдат якобы отпускают снова, и начинается «охота», на исход которой также делают ставки.

Ситуация демонстрирует рост опасных и аморальных форм развлечений, связанных с войной, где человеческая жизнь превращается в объект азартных игр.

Ранее во Львове прошёл массовый протест против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Сотни горожан вышли на улицы после сообщений об избиении 20-летнего молодого человека представителями военкомата. Участники акции скандировали «Позор» и требовали разъяснений по инциденту.