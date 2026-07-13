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13 июля, 05:38

Прокуратура взяла под контроль помощь жильцам атакованного ВСУ дома во Владимире

Обложка © Wikipedia / Vladimir-city

Обложка © Wikipedia / Vladimir-city

Все вопросы по оказанию помощи жителям многоквартирного дома во Владимире, получившего повреждения от атаки ВСУ, контролируются региональной прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На контроле прокуратуры Владимирской области находится соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на многоквартирный дом в областном центре», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует, чтобы пострадавшим оказали всю необходимую помощь. На место выехал заместитель прокурора города Владимира Виктор Михеев.

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Напомним, что во Владимире после падения украинского беспилотника повреждено стекло в одной квартире. В момент атаки там никого не было — жертв и пострадавших нет. Из дома эвакуировали 39 человек, включая восемь детей. Часть разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родным. Сейчас специалисты проверяют место падения и оценивают состояние здания.

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Наталья Афонина
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