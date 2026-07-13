Прокуратура взяла под контроль помощь жильцам атакованного ВСУ дома во Владимире

Все вопросы по оказанию помощи жителям многоквартирного дома во Владимире, получившего повреждения от атаки ВСУ, контролируются региональной прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«На контроле прокуратуры Владимирской области находится соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на многоквартирный дом в областном центре», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует, чтобы пострадавшим оказали всю необходимую помощь. На место выехал заместитель прокурора города Владимира Виктор Михеев.

Напомним, что во Владимире после падения украинского беспилотника повреждено стекло в одной квартире. В момент атаки там никого не было — жертв и пострадавших нет. Из дома эвакуировали 39 человек, включая восемь детей. Часть разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родным. Сейчас специалисты проверяют место падения и оценивают состояние здания.