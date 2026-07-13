СК завёл дело из-за обрушения моста с детьми в море в бухте Муравьиная

В Артёме Приморского края начали проверку после обрушения частей пирса в акватории бухты Муравьиной. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Артёме проведут проверку после обрушения моста. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

На место происшествия оперативно прибыл прокурор города Илья Горгаев. Он координирует действия правоохранителей и экстренных служб, а также участвует в установлении всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство оценит работу должностных лиц, отвечавших за техническое состояние, обслуживание и безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в публикации.

Также по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). СК устанавливает обстоятельства произошедшего, выясняется количество пострадавших в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в момент обрушения на мосту находились около 20 человек, преимущественно дети, прыгавшие с конструкции в воду. На место сразу вызвали скорую помощь и спасателей. Очевидцы допускают, что под обломками могут оставаться люди, поэтому специалисты готовятся обследовать акваторию в масках и ластах. Медики и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Четырёх пострадавших уже спасли.