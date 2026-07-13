Ещё два украинских беспилотника перехвачены в небе над Тульской областью

Российские военные уничтожили ещё два украинских беспилотника, попытавшихся атаковать Тульскую область. Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё два украинских БПЛА уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — пишет глава региона.

Уже сообщалось, что в ночь на 13 июля подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области. Опасность атаки дронов сохраняется. Жителей просят не выходить на открытые пространства.