Отражена ночная атака трёх БПЛА на Тульскую область

За прошедшую ночь подразделения ПВО Минобороны России уничтожили ещё три украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Несмотря на отражение атаки, опасность ударов беспилотников в регионе сохраняется. Губернатор напомнил жителям телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.