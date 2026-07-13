Более 1900 машин застряли в пробке перед Крымским мостом

Пробка перед Крымским мостом выросла до 1900 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Со стороны Тамани на ручной досмотр ожидают 1000 транспортных средств. Время ожидания составляет около трёх часов. Со стороны Керчи очередь насчитывает 900 автомобилей, время ожидания также около трёх часов.

Водителей просят учитывать высокую загруженность мостового перехода и планировать поездки с учётом возможных задержек.

Ранее стало известно, что задержанный в Крыму агент Главного управления разведки Минобороны Украины получал оплату за съёмки военных объектов и Крымского моста.