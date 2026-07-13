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Регион
13 июля, 07:45

Алиев заявил, что сложный этап в отношениях с Россией остался позади

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между его страной и Россией полностью нормализовались и развиваются позитивно. Он отметил, что все стороны знают о трудностях, но этот этап уже позади. Глава государства заявил об этом на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы придаём большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц РФ, в том числе президента (Владимира — Прим. Life.ru) Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой. Вы упомянули определённые трудности. Да, мы обо всех о них знаем. Но главное заключается в том, что этот этап уже остался позади», — сказал Алиев.

Он рассказал, что контакты идут на всех уровнях — между правительствами, министерствами и администрациями президентов. Азербайджанский президент подчеркнул, что сотрудничество важно не только для двух стран, но и для всего региона, и охватывает как традиционные, так и новые сферы — транспорт, торговлю и гуманитарные проекты.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку и Брюсселя сложился динамичный диалог. Об этом он сказал после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в столице республики. По его словам, сейчас между Европейским Союзом и Азербайджаном идёт активное общение, которое показывает, что обе стороны хотят углублять сотрудничество и укреплять партнёрство.

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Наталья Афонина
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