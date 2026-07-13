Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 07:39

ВСУ пошли в контрнаступление к востоку от Святогорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Вооружённые силы Украины безуспешно пытались контратаковать в районе села Пришиб к востоку от Святогорска в Донецкой Народной Республике. Наступ захлебнулся, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остаётся», — отметил Пушилин в интервью ИС «Вести».

По его словам, линия фронта остаётся стабильной, и подразделения ВС РФ сохраняют контроль над территорией.

В Раде разгоняют панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине
В Раде разгоняют панику из-за риска открытия нового фронта ВС РФ на Черниговщине

Ранее стало известно, что комиссия Генштаба ВСУ с 21 по 28 июля проверит готовность Черниговской области к размещению войск и качество укреплений вдоль линии Березна — Сосница — Реутинцы. По данным российских силовых структур, в качестве прикрытия ВСУ используют встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar