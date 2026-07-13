Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала кражу танка Т-70 с братской могилы в селе Оскол Харьковской области. В процессе вывоза боевой машины были разрушены как минимум 12 надгробий. Дипломат охарактеризовала это как «ужасающий и бесстыдный пример европейского варварства XXI века».

«Из жизни некрофилов. Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что подобные акты «жестокого и беспрецедентного осквернения памяти» зародились в Западной Европе и теперь навязываются повсеместно через политику и культурные установки Евросоюза.