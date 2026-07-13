Рабочие едва не спалили целый подъезд в Москве и сожгли технику на несколько млн

Жильцы московской многоэтажки лишились бытовой техники на несколько миллионов рублей после скачка напряжения во время капремонта. Предварительно, рабочие неправильно подключили фазы и едва не спалили целый подъезд, сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на пострадавших.

Скачок напряжения во время капремонта вызвал возгорание. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент произошёл в доме № 9 на улице 800-летия Москвы. Во время электромонтажа на всех этажах выбило щитки, а в квартирах начали дымиться роутеры и стиральные машины, загорелись телевизоры и кофемашины. О необходимости заранее отключить приборы от сети жильцов не предупредили.

У москвички Юлии вышли из строя холодильник, плита, духовка, вытяжка, очиститель воздуха, тёплый пол и умные розетки. С мая женщина не может нормально готовить и хранить продукты для четырёхлетнего сына. Экспертиза установила, что причиной поломок стало повышенное напряжение, а восстановить устройства невозможно. Собственники за свой счёт привлекают оценщиков и готовят иски.

По словам жильцов, подрядчик ООО «Аксель» сначала обещал возместить ущерб, но позже предложил суммы ниже рыночных. ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» на досудебную претензию Юлии не ответило. Семья уже потратила на юристов, экспертизу и новую технику около 250 тысяч рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили указывать сроки капитального ремонта прямо в квитанциях, чтобы собственники понимали, на что идут их взносы и когда ждать результат. Там будет содержаться QR-код или короткая ссылка на электронный паспорт дома с актуальным графиком работ.