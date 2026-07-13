Палеонтологи нашли, возможно, первого «правшу», ему 550 миллионов лет

Международная группа палеонтологов обнаружила, вероятно, древнейшее свидетельство «праворукости» в истории животного мира. Объектом исследования стали окаменелости Spriggina floundersi — небольшого организма, обитавшего на морском дне более полумиллиарда лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные изучили свыше сотни отпечатков этих существ, найденных в Южной Австралии. Оказалось, что примерно вдвое больше экземпляров запечатлели изгиб тела влево. Поскольку окаменелости сохраняют зеркальные отпечатки, это означает, что при жизни Spriggina чаще изгибалась именно вправо. Подобное устойчивое предпочтение одной стороны тела может указывать на относительно сложную нервную систему.

«Когда мы говорим о право- или леворукости, большинство представляет, как держат карандаш или бьют по мячу. Но наше исследование показывает, что у существа без рук и ног, жившего 550 миллионов лет назад, могла быть собственная версия такой асимметрии», — пояснил ведущий автор работы Скотт Эванс, куратор Американского музея естественной истории.

Spriggina считается одним из древнейших организмов с двусторонней симметрией, характерной и для современных животных, включая человека. Находка говорит о том, что поведенческие предпочтения, связанные с правой или левой стороной тела, возникли гораздо раньше, чем предполагалось. По словам соавтора исследования Мэри Дроссер из Калифорнийского университета в Риверсайде, это напоминание о том, насколько древними могут быть привычные нам сегодня черты.

Ранее учёные пришли к выводу, что гигантские кенгуру Protemnodon tumbuna могли жить на севере Новой Гвинеи ещё 6000 лет назад — в эпоху первых городов. Основанием для этого стала найденная в 2004 году кость пальца, отличающаяся от останков современных сумчатых. Предполагается, что это было массивное животное, которое почти не прыгало и передвигалось на четырёх конечностях, используя сильные передние лапы для подъёма по крутым лесистым склонам.