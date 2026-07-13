В Петербурге на Лиговском проспекте произошла ссора между четырьмя молодыми людьми в возрасте от 19 до 23 лет. Очевидцы вызвали полицию, услышав звуки, похожие на выстрелы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга задержали четырёх участников конфликта с пневматикой. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Прибывшие полицейские выяснили, что двое участников конфликта стреляли в сторону оппонента из пневматических пистолетов и газовых баллончиков. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемых задержали на месте, у них изъяли два пневматических пистолета и баллончики с газом. На всех составили протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Уфе на базе отдыха по улице Бородинской произошла драка с участием около 15 человек, применявших оружие. Четверо пострадавших (один с укусом пальца, остальные с ушибами и ссадинами) отказались от госпитализации, а один из участников выстрелил из газового пистолета в ходе конфликта, полиция проводит проверку.