Мессенджер МАХ запустил комментарии в публичных и приватных каналах

Мессенджер МАХ открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Теперь пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения в формате reply, а авторы — взаимодействовать с аудиторией от лица канала. В ближайшей перспективе появятся реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы.

Техноблогер Wylsacom в шоу «Дайте сказать» предположил, что удаление мессенджера «МАКС» из App Store может быть техническим или юридическим недоразумением, а не окончательным запретом. Он напомнил, что приложения VK уже пропадали из магазина Apple, но позже возвращались, а другие сервисы экосистемы остаются доступны. По его мнению, если договориться не выйдет, выходом может стать смена юрлица проекта или передача мессенджера государственной структуре.