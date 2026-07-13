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Регион
13 июля, 09:49

Песков назвал свободными от зашоренности организаторов Венецианской биеннале

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за решения открыть российский павильон. Он выразил признательность организаторам выставки за их принципиальную позицию.

По словам представителя Кремля, организаторы показали себя свободными от той «зашоренности», которая сегодня доминирует в Европе. Песков также выразил сожаление, что аналогичного подхода придерживаются далеко не все страны.

«Что касается Венецианской биеннале, то надо, во-первых, выразить признательность организаторам, которые были и остаются в сотрудничестве, а также поздравить их с тем, что они свободны от той зашоренности, которая доминирует в Европе» — заявил Песков.

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Ранее президент итальянской партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскано назвал позорным решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за участия России, заявив, что это демонстрирует антидемократический и шантажистский характер Брюсселя. Он отметил, что ЕС инициировал процедуру прекращения финансирования партий, критикующих санкции, включая немецкую АдГ и итальянское «Национальное будущее».

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Анастасия Никонорова
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