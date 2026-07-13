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13 июля, 09:44

Песков не стал комментировать сообщения о «попытке покушения» на Трампа в Анкаре

Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Обложка © ТАСС / ЕРА / FILIP SINGER

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы попытке покушения на лидера Штатов Дональда Трампа в Анкаре.

«Никак не стал бы комментировать это сообщение, потому что не располагаю информацией и не знаю, насколько с доверием можно относиться к этим израильским источникам», — заявил представитель Кремля.

Напомним, источники израильского 12-го канала утверждают, что спецслужбы предотвратили покушение на Дональда Трампа во время его визита на саммит НАТО в Анкаре. Они якобы смогли перехватить переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план убийства президента США.

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