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13 июля, 10:07

«Обнимите и прижмите»: Раскрыт простой способ справиться с панической атакой в самолёте

Психолог Микеда: Перед полётом в самолёте следует выпить магний для расслабления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic

Паническая атака — это нарастающая тревога, которая подавляется, а потом прорывается в нестандартной ситуации, пояснил врач-онколог и медицинский психолог Владимир Микеда. Например, человек может бояться полётов после новости об авиакатастрофе.

Перед перелётом специалист в беседе с радио Sputnik советует заранее принять магний (стеарат или бисглицинат) и L-теанин — они помогают расслабиться. Во время приступа полезно отвлечься: считать пассажиров, рассматривать одежду соседа, переключить внимание. Помогают дыхательные практики — глубокое дыхание или задержка.

Если рядом кто-то паникует, психолог рекомендует заговорить с ним, задавать вопросы, требующие ответа, и дать тактильный контакт — обнять, погладить по руке, показать, что он не один.

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А ранее россиянам раскрыли, как справиться со страхом авиаперелётов. По словам священника, перед полётом стоит помолиться и попросить у Господа защиты. Это поможет сохранять спокойствие.

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Дарья Нарыкова
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