Путин присвоил Пескову звание Героя России и «Лётчика-космонавта»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову звания Героя России и почётного звания «Лётчик-космонавт РФ». Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почётное звание Лётчик-космонавт РФ, — сказано в указе Путина.

Высокое звание присвоено за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции. Всего Песков провёл на орбите 147 суток и вернулся на Землю 9 августа 2025 года.

Кирилл Песков родился в 1990 году в Туве, окончил Ульяновское высшее училище гражданской авиации и работал вторым пилотом на «Боинге-757». Он стал шестым россиянином в истории МКС, который совершил полёт на американском корабле Crew Dragon в составе миссии Crew-10.

Ранее президент Владимир Путин вручил космонавту Александру Горбунову золотую звезду Героя России и почётное звание «лётчик-космонавт». Награду он получил за мужество и героизм, проявленные в ходе длительной миссии на МКС в составе экипажа Crew-9, продлившейся с сентября 2024 года по март 2025 года.