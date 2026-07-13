Водолазы не нашли новых пострадавших у рухнувшего пирса в Приморье

Спасатели завершили обследование акватории у обрушившегося пирса в бухте Муравьиной и не обнаружили новых пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю в Максе.

Конструкция рухнула в понедельник в городе Артёме. Травмы получили четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Подростков 14, 15 и 16 лет доставили в Артёмовскую городскую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также начала проверку.

По словам очевидца, пирс находился в аварийном состоянии, а рядом с ним было размещено соответствующее предупреждение.

Ранее сообщалось, что во время обрушения на пирсе находились около 20 человек. В основном это были дети, прыгавшие с него в воду. На место оперативно прибыли медики и спасатели, которым удалось вытащить четырёх пострадавших. Очевидцы предполагали, что под обломками могли оставаться люди, поэтому специалисты готовились обследовать акваторию с водолазным снаряжением.