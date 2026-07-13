Метод 60 месяцев: когда «слепой» перерасчёт может урезать пенсию

Заявление на перерасчёт пенсии по заработку за 60 месяцев подряд не всегда приводит к увеличению выплат, поэтому сначала необходимо проверить документы и расчёты. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При определении размера пенсии за стаж до 2002 года можно использовать индивидуальный пенсионный коэффициент либо сведения о зарплате за любые пять лет непрерывной работы. Некоторые граждане выбирают второй вариант, не выяснив, действительно ли он окажется выгоднее.

«Речь идёт о «слепом» перерасчёте, когда человек, не вникнув и не убедившись в том, что у него пенсия будет больше, подает заявление на перерасчёт», — пояснила эксперт.

По её словам, после проверки может выясниться, что выбранная формула не даёт ожидаемой прибавки. Социальный фонд рассматривает такие обращения при наличии новых подтверждающих документов. Если повторный расчёт ухудшает положение пенсионера, прежний размер выплаты сохраняют. Перед подачей заявления специалист советует обратиться в отделение фонда и заранее оценить возможный результат.

В 2027 году в России планируют проиндексировать страховые, социальные, военные и накопительные пенсии, однако точные размеры прибавок определят ближе к концу 2026 года. Страховые выплаты могут повысить в два этапа — с 1 февраля и 1 апреля, социальные — с апреля, работающим пенсионерам и получателям накопительных пенсий пересчёт проведут в августе, а военным — осенью.