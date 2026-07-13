Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавит сборную Хорватии по футболу

Главным тренером сборной Хорватии по футболу станет Славен Билич, который в прошлом работал с московским «Локомотивом». Об этом сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс в соцсети Х. Официальное объявление о назначении 57-летнего специалиста ожидается сегодня, 13 июля.

Сам Билич уже дал согласие на возвращение в национальную команду. Он сменит на посту Златко Далича, который покинул сборную после вылета с чемпионата мира 2026 года. Билич уже руководил сборной Хорватии с 2006 по 2012 год: команда дошла до 1/4 финала Евро-2008, но не смогла отобраться на ЧМ-2010 и не вышла из группы Евро-2012.

Во главе московского «Локомотива» тренер стоял в период с 2012 по 2013 года. Под его началом футболисты не смогли подняться высоко в турнирной таблице в РФ, контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

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