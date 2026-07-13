Ненапряжные и про нас: Кинокритик BadComedian назвал лучшие фильмы для миллениалов

Для миллениалов из недавнего кино стоит выделить и посоветовать фильм «Юра» — неплохую картину для любого поколения. Таким мнением поделился с Life.ru кинокритик, блогер BadComedian Евгений Баженов, отвечая на вопрос о том, за просмотром каких лент могут скоротать вечер миллениалы.

Из отечественного ещё могу посоветовать «День рождения Сидни Люмета» — хорошее кино про конфликт детей и родителей, про неустроенность зачастую уже взрослых детей в условиях вне крупных городов. И что-то доброе. Например, из фильмов Шамирова — не «Каха», а более ранние, например, «Игра в правду». Довольно глубокое и интересное кино. И также, посоветовал бы первый сезон сериала «Жуки» — очень добрый сериал, ненапряжный Евгений Баженов кинокритик, блогер BadComedian

Фильм «Игра в правду», наверное, снимался для людей более старшего возраста, отметил эксперт. Но это просто доброе, хорошее кино, которое стоит посмотреть, — оно затрагивает темы, абсолютно понятные любому зрителю, и при этом остаётся современным, пояснил он. По словам Баженова, люди в возрасте чаще обращаются к ностальгическим лентам, а здесь фильм хоть уже и относительно старый, но всё равно современный по духу. Он поднимает актуальные вопросы сегодняшнего дня.

«День рождения Сидни Люмета» — лента, где режиссёры раскрывают темы порой депрессивно, но делают это абсолютно искренне и интересно, продолжил кинокритик. Если в этом есть чернуха, то вопросы и претензии стоит предъявлять скорее к самим реалиям, чем к их отображению в кинематографе, отметил он. «Жуки» показывают положение дел в современной молодёжной среде.

«Если мы говорим о первом сезоне «Жуков», то это замечательное столкновение городских ребят с деревней. Мне кажется, старшему поколению будет интересно наблюдать за этим конфликтом, потому что авторы сводят два совершенно разных мира. А какие юмористические ситуации из этого рождаются — за этим просто увлекательно следить. Тэглайн «айтишники в деревне» — весьма понятный и забавный», — заключил Баженов.

Ранее сообщалось, что в России готовят новую экранизацию знаменитой сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук», одну из главных ролей сыграет Павел Деревянко. Проект уже представили на питчинге в Фонде кино, но дата премьеры не называется.