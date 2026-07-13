Первый «бой» Кости Цзю в полиции: Боксёра вызвали на очную ставку из-за 7 млн

Боксёра Константина Цзю вызвали на очную ставку с основателем детского центра «Катюша» Игорем Козьяковым по делу о предполагаемом хищении 7 млн рублей. Встреча назначена на 14 июля в полиции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии спортсмена, в 2018–2019 годах он передал предпринимателю деньги на развитие проекта под проценты, однако значительную часть суммы так и не получил обратно.

Козьяков проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере в статусе подозреваемого, обвинение ему пока не предъявлено. Бизнесмен настаивает, что спор носит гражданско-правовой характер и связан с обычными договорами займа. Помимо Цзю, заявления в полицию подали ещё как минимум два человека.

Константин Цзю — абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе и член Международного зала боксёрской славы. После завершения спортивной карьеры он занялся тренерской, предпринимательской и общественной деятельностью.

Напомним, что Костя Цзю обвинил предпринимателя Игоря Козьякова в присвоении 7 млн рублей, переданных на развитие сети детских центров «Катюша». По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, однако сам Козьяков утверждает, что деньги получил по официальным договорам займа и спор должен рассматриваться в гражданском порядке.