Британский турист погиб после спуска с водной горки на Ибице

Во время отдыха на испанском острове Ибица погиб 64-летний турист из Великобритании. Как сообщает Daily Mail, трагедия произошла утром 11 июля в одном из отелей курортного района Кала-Тарида.

Мужчина отдыхал вместе с супругой и дочерью. После спуска с водной горки сотрудники гостиницы заметили, что он не может самостоятельно выбраться из бассейна.

Персонал сразу приступил к сердечно-лёгочной реанимации и применил дефибриллятор. Прибывшие медики продолжили попытки спасти туриста, однако вернуть его к жизни не удалось.

Во время первичного осмотра полиция не обнаружила на теле погибшего следов травм, которые могли бы свидетельствовать об ударе о конструкцию аттракциона или дно бассейна. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в аквапарке Батайска Ростовской области погиб трёхлетний ребёнок. Он утонул в открытом бассейне. После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.