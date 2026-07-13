Жалобы стран НАТО на аномальную жару и потерю обороноспособности из-за зноя не имеют отношения к реальным проблемам климата, а являются бюрократической уловкой для получения дополнительного финансирования. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, за бытовыми сетованиями на отсутствие кондиционеров скрывается вполне конкретная инфраструктурная проблема: военные объекты НАТО в Европе строились 30–40 лет назад под холодный климат, и сейчас аномальная жара выводит из строя серверные, системы охлаждения радаров и бьёт по условиям хранения на складах боеприпасов. Порох и электроника портятся от перегрева, но напрямую просить бюджет на ремонт зданий нельзя.

«Деньги, которые они «выбивают», идут под соусом потери боеспособности личного состава из-за жары. Это классическая бюрократическая уловка: нельзя просто попросить бюджет на ремонт здания, нужно привязать это к обороноспособности, чтобы конгресс или парламент утвердили финансирование», — пояснил эксперт.

При этом поставки беспилотников Украине со стороны Запада не только не сворачиваются, но и наращиваются. Танки и снаряды производятся месяцами, а FPV-дроны и дальние БПЛА можно штамповать тысячами в потоке. Европа действительно наращивает мощности, и количество беспилотников становится главным оружием вместо дефицитных ракет.

«Это не просто атаки на фронте... Количество беспилотников становится главным оружием вместо дефицитных ракет, и их поставки не только не сократятся, а будут всё возрастать», — резюмировал политолог.

Ране сообщалось, что Германия профинансирует закупку для Украины 50 тысяч ударных FPV-дронов Shrike производства компании SkyFall на сумму около €90 млн, оснащённых ПО американской Auterion для автономного поражения целей. Часть аппаратов уже передана, остальные поставят до конца года.