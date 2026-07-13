Тунберг и её сторонники приклеили себя к асфальту у офиса Rheinmetall в Берлине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Шведская активистка Грета Тунберг вместе с другими манифестантами приклеила себя к земле у представительства концерна Rheinmetall в Берлине. Об этом сообщила городская полиция в соцсети X.
Инцидент произошёл рано утром на площади Паризер-плац возле Бранденбургских ворот. По данным правоохранителей, в акции участвовали более сорока человек, почти все они зафиксировали себя на асфальте, перекрыв проход на улицу Эбертштрассе.
На место прибыли около семидесяти полицейских. Они отклеивают участников протеста от покрытия и поэтапно освобождают дорогу.
Издание Berliner Zeitung уточняет, что за организацией выступлений стоит группа «Peacefully against Genocide». Собравшиеся выражали протест против деятельности столичного завода Rheinmetall в районе Веддинг.
Манифестанты также выступили против боевых действий в секторе Газа и экспорта германского оружия в зоны конфликтов. Полицейские продолжают работу на месте.
Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас с экоактивисткой Гретой Тунберг. Представитель ведомства заявила, что внутри Евросоюза никто не может внятно объяснить, кто такая Каллас и почему она занимает свою должность. По мнению Захаровой, назначение состоялось по решению неизвестных лиц и не имело отношения к профессиональным заслугам. Она также добавила, что руководитель евродипломатии систематически нарушает принципы самого объединения собственными высказываниями.
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