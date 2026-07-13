Россиянка устроила себе жесточайшую голодовку и оказалась в больнице с поражением мозга

В Тюменской области врачи Областной больницы № 4 спасли 59-летнюю пациентку, доведшую себя до тяжёлого поражения головного мозга. Женщина поступила в реанимацию в критическом состоянии — она перестала понимать речь, не осознавала происходящего, а в конечностях нарастала парализующая слабость, передаёт URA.ru.

Диагностика затруднялась тем, что причины стремительного ухудшения оставались для дежурных специалистов загадкой. Разгадку подсказали родственники: выяснилось, что ради похудения жительница Ишима несколько недель практиковала сухое голодание, полностью исключив любую пищу.

Организм мгновенно лишился тиамина (витамина В1), запасы которого при подобном режиме исчерпываются за 14–21 день. Этот микроэлемент критически важен для питания мозга — без него нервные клетки перестают усваивать глюкозу и начинают отмирать. Так развилась энцефалопатия Вернике — острое поражение глубинных структур, которое без срочного вмешательства ведёт к летальному исходу или тотальному слабоумию.

Неврологам удалось вовремя ввести необходимый препарат и купировать разрушительный процесс. Пациентку выписали домой, но восстановить утраченное не получится: диета навсегда изменила её психику и стёрла значительную часть воспоминаний.

А ранее россиянам рассказали, когда диеты доводят до камней в желчном пузыре. По словам медика, для указанного органа более физиологичный вариант — есть регулярно, небольшими порциями.