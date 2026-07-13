«Главный мужчина в жизни»: Толкалина раскрыла правду о многолетних отношениях с Гребенщиковым*

Актриса Любовь Толкалина призналась, что её по-прежнему связывают романтические отношения с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым*. Об этом она рассказала в беседе с Лаурой Джугелией.

Артистка охарактеризовала свою жизнь как далёкую от обычного понимания счастья. При этом она назвала музыканта главным мужчиной в своей судьбе, несмотря на отсутствие общих детей и очень непростой характер связи.

По словам Толкалиной, этот роман длится уже долгое время. Впервые о нём она поведала публике летом 2025 года, пояснив, что не считала нужным скрывать правду, даже учитывая отъезд Гребенщикова* из страны и его статус.

«Это тоже древнегреческая история. Не зря моя крестная гречанка. Все связано с какими-то высокими нотами», — добавила актриса.

Life.ru рассказывал, что уехавший из России Борис Гребенщиков* переписал свою трёхкомнатную квартиру на Гончарной улице в Петербурге на сына Глеба, также проживающего за рубежом. Недвижимость площадью 127 квадратных метров, купленную музыкантом в 2018 году, сейчас оценивают примерно в 36 млн рублей, а переоформление состоялось после внесения артиста в реестр иноагентов и его отъезда из страны. В 2023-м основатель «Аквариума» также закрыл ИП и прекратил коммерческую деятельность на территории РФ.

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