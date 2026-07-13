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13 июля, 12:41

«Достойны глубокого признания»: Путин обратился к приме Мариинки Диане Вишнёвой в день её юбилея

Путин поздравил балерину Диану Вишнёву с юбилеем

Диана Вишнева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianavishneva

Диана Вишнева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianavishneva

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва отметила 50-летие. В понедельник поздравление в её адрес направил глава государства Владимир Путин, текст телеграммы размещён на официальном портале Кремля.

Российский лидер назвал артистку яркой представительницей отечественной школы классической хореографии. Он подчеркнул, что она добилась выдающихся успехов в профессии.

В послании отмечены блистательные выступления Вишнёвой на самых известных сценах мира. Отдельной похвалы удостоилась её работа в качестве наставницы, а также просветительская и благотворительная деятельность.

Президент особо выделил искреннюю заботу балерины о сохранении и приумножении великих традиций русского балета. Всё это, по его мнению, заслуживает глубокого признания. Владимир Путин пожелал юбиляру доброго здоровья и новых интересных замыслов.

Творческий путь Дианы Вишнёвой отмечен множеством наград: в 2007 году она стала народной артисткой РФ, а ранее, в 2000-м, получила Государственную премию в области литературы и искусства.

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Юрий Лысенко
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