«Достойны глубокого признания»: Путин обратился к приме Мариинки Диане Вишнёвой в день её юбилея

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнёва отметила 50-летие. В понедельник поздравление в её адрес направил глава государства Владимир Путин, текст телеграммы размещён на официальном портале Кремля.

Российский лидер назвал артистку яркой представительницей отечественной школы классической хореографии. Он подчеркнул, что она добилась выдающихся успехов в профессии.

В послании отмечены блистательные выступления Вишнёвой на самых известных сценах мира. Отдельной похвалы удостоилась её работа в качестве наставницы, а также просветительская и благотворительная деятельность.

Президент особо выделил искреннюю заботу балерины о сохранении и приумножении великих традиций русского балета. Всё это, по его мнению, заслуживает глубокого признания. Владимир Путин пожелал юбиляру доброго здоровья и новых интересных замыслов.

Творческий путь Дианы Вишнёвой отмечен множеством наград: в 2007 году она стала народной артисткой РФ, а ранее, в 2000-м, получила Государственную премию в области литературы и искусства.

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову звания Героя России и почётного звания «Лётчик-космонавт РФ». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Высокие награды присуждены за мужество и героизм, проявленные в ходе длительной экспедиции на Международной космической станции. Песков провёл на орбите 147 суток и вернулся на Землю 9 августа 2025 года.